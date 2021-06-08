رماة الإمارات يخوضون منافسات اليوم الأول في البطولة العربية بمصر

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

يخوض أبطال المنتخب الوطني لرماية الأطباق من الحفرة «التراب»، اليوم، منافسات اليوم الأول من البطولة العربية للرماية المقامة حالياً في مصر، في مواجهة أبطال العالم من الرماة العرب، الذين يمثلون ثماني دول عربية، هي مصر والكويت وقطر والسعودية ولبنان والأردن وموريتانيا، إلى جانب الإمارات، حيث من المقرر أن يرمي كل مشارك، اليوم، ثلاث جولات، كل جولة 25 طبقاً، وتستكمل غداً بجولتين يتأهل في نهايتها أفضل ستة رماة، ليدخلوا في منافسة لتحديد هوية بطل العرب والوصيف، وصاحب البرونزية والمراكز من الرابع حتى السادس.

ويمثل المنتخب في هذه البطولة سبعة رماة، منهم ثلاثة بصفة أساسية كفريق، هم حمد بن مجرن وسيف الشامسي ويحيى المهيري، ومعهم ظاهر العرياني وعبدالله بوهليبة، إلى جانب فاطمة محمد وعائشة الياسي.

يذكر أن البطولة العربية تحولت الى ما يشبه «كأس عالم مصغرة»، حيث يشارك فيها كوكبة من أقوى الرماة، وأبرزهم عبدالرحمن الفيحان وطلال الرشيدي وناصر المقلد من الكويت، وأحمد قمر وأحمد توحيد وعبدالعزيز محيلبة من مصر، وراشد العذبة ومحمد خجيم وسعيد أبوشارب وناصر الحميدي من قطر، وفهد المطيري وفيصل الدعجاني ومحمد الشريدة وسعود بن سلطان آل سعود من السعودية، وأغلب هؤلاء الرماة أبطال عالم حاليون، وسبق لهم التأهل إلى الأولمبياد.

وبلغت حصيلة إنجازات المنتخب في البطولة العربية والجائزة الكبرى حتى الآن 10 ميداليات، بواقع 4 ذهبيات، و3 فضيات، و3 برونزيات للفردي والفرق.

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