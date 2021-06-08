مصدر: استقالة إدارة نادي الإمارات لم تُقبل إلى الآن

المصدر: محمد فاضل ■ رأس الخيمة

أكد مصدر مقرّب من نادي الإمارات الرياضي الثقافي لـ«الإمارات اليوم» أن الاستقالة التى تقدم بها مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الشمسي، أخيراً، لم تقبل إلى الآن، خصوصاً بعد نجاح الفريق في التأهل مجدداً من دوري الدرجة الأولى إلى دوري المحترفين، بجانب النجاحات الكبيرة التي حققها مجلس الإدارة في تطوير البنى التحتية واستكشاف المواهب، ما يجعل من استمرار المجلس في العمل الإداري قائماً تزامناً مع استمرار النادي في تحقيق أهدافه.

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