هداف دوري اليد معاشو يبحث عن تحدٍّ جديد

المصدر: جوني جبور ■ دبي

يبحث هداف دوري الموسم المنتهي في كرة اليد، الجزائري عبدالجليل معاشو (28 عاماً)، عن خوض تحدٍّ جديد في الموسم المقبل، بعد انتهاء علاقته، أول من أمس، بالتراضي مع ناديه السابق دبا الحصن، الذي سجل بشعاره 186 هدفاً، كانت كفيلة بإعلانه هداف البطولة، ليس على صعيد فئة اللاعب المقيم المقيد فيها، بل بتخطيه جميع المحترفين الأجانب.

وقال معاشو لـ«الإمارات اليوم» إن «طوال الفترة الماضية كانت الترجيحات تصبّ في تجديد التعاقد مع دبا الحصن، قبل أن تأخذ الأمور في اليومين الأخيرين منحى مغايراً أدى إلى انتهاء العلاقة مع النادي بالتراضي».

وأوضح: «تلقيت العديد من العروض حتى قبل نهاية موسم 2020-2021، إلا أنني أبحث دائماً عن الاستقرار، ما جعلني أكثر حرصاً عقب نهاية الموسم لتجديد تعاقدي مع دبا الحصن، الذي سجلت بقميصه 186 هدفاً في بطولة الدوري فقط، و245 هدفاً في جميع المسابقات، منتزعاً من خلالها لقب هداف الموسم».

وأستطرد قائلاً: «أكنّ لإدارة دبا الحصن كل الاحترام والتقدير، إلا أن هناك نوعاً من العتب تجاهها كون أن قرار إنهاء العلاقة جاء بعد فترة طويلة من الترقب والانتظار، واستند في اتخاذه بشكل رئيس على نظرة فنية بحتة للجهاز التدريبي».

وأضاف: «موسم استثنائي حققته مع دبا الحصن الذي خاض ظهوره الأول تاريخياً في مسابقات كرة اليد، ونجح في إنهاء الدوري بالمركز الثامن».

واختتم: «سأعاود ترتيب الأوراق في الأيام المقبلة، بهدف الوصل إلى أفضل عقد ممكن، يتيح لي مواصلة الارتباط بالدوري الإماراتي».

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