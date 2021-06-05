بوركا

ذكرت صحيفة «ديجي سبورت» الرومانية أن مفاوضات أحد أندية دوري الخليج العربي توقفت مع نادي كلوغ الروماني لضم اللاعب الدولي أندري بوركا، بعدما تعرّض لإصابة قوية أثناء خوضه التدريبات مع منتخب رومانيا، مشيرة إلى أن بوركا سيغيب فترة طويلة عن الملاعب.

طلب

طلب لاعب أجنبي من مسؤولي ناديه الموافقة على العرض الذي تلقاه النادي ووكيله من أحد أندية دوري الخليج العربي لكرة القدم للدفاع عن ألوانه في الموسم المقبل، مؤكداً أن له رغبة في خوض تجربة جديدة.

سكن

يستعد أحد الأندية لتجهيز سكن خاص للمدرب الجديد وأسرته للإقامة فيه، بعد وصولهم إلى الدولة مطلع يوليو المقبل تمهيداً لبدء مهمته مع فريقه الجديد، إذ يتم تجهيز فيلا للمدرب اختارها بنفسه للإقامة فيها.

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