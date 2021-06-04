«الصقور» مهدّد بخوض مبارياته على ملعب آخر

المصدر: محمد فاضل ■ رأس الخيمة

كشف مصدر لـ«الإمارات اليوم» أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإمارات (الصقور) مهدد بخوض مبارياته في ملعب آخر غير ملعبه الحالي في رأس الخيمة، بسبب افتقاده لتنفيذ بعض الاحتياجات الضرورية التي أوصت بها رابطة دوري المحترفين خلال زيارتها الأخيرة للملعب تمهيداً للاستعداد للموسم المقبل لدوري الخليج العربي.

وقال المصدر: «إن وفد الرابطة حدد موعداً هو مطلع الشهر المقبل للإبقاء على المستلزمات المطلوبة التي لم يباشر بتنفيذها الى الآن بسبب عدم وجود مجلس لإدارة النادي، وذلك بعد استقالة المجلس السابق برئاسة محمود الشمسي»، مشيراً إلى أن «تنفيذ هذه المتطلبات مرهون بقرار المجلس المرتقب وتنفيذ سريع».

وكان فريق «الصقور» قد صعد مجدداً للعب في الأضواء، بعد أن حل ثانياً في الموسم الماضي لدوري الدرجة الأولى خلفاً للعروبة البطل.

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