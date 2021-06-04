الدوخي يشارك في ورشة عمل «فيفا» لمحاضري حكام الفيديو

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

شارك المدير الفني في إدارة الحكام باتحاد كرة القدم، خالد الدوخي، في ورشة عمل لمحاضري حكام الفيديو التي نظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم بنظام الاتصال المرئي عن بُعد، في الفترة من 25 إلى 28 مايو الماضي، بمشاركة 30 محاضراً من الاتحادات الأعضاء المختلفة.

وقال اتحاد الكرة، في بيان، أمس: «إن الورشة التي قدمها المحاضر الدولي فان مارك مدير تطوير حكام الفيديو بالاتحاد الدولي لكرة القدم، والمحاضر الدولي فرهاد عبدالله، ركزت على الأساليب الحديثة لتدريب حكام الفيديو، ومنها الجوانب النظرية والفنية والتقنية، ويأتي أبرزها تدريب حكام الفيديو على تقنية الـ (VAR) بدءاً من أساسيات بروتوكول حكم الفيديو، وكيفية اتخاذ القرار أثناء حالات لمس الكرة باليد وحالات منطقة الجزاء والمهاجمة والأهداف والأخطاء الفنية وإدارة المباراة، وكذلك المخالفات التي قد تحدث أثناء مرحلة البناء الهجومي، وعلاقتها بسيطرة الفريق على الكرة، وما ينتج عنها من تسجيل أهداف وركلات جزاء».

وأضاف: «ركزت على التوقيت المناسب لاستدعاء حكم المباراة للمراجعة التلفزيونية في حالات ركلة الجزاء، سواء احتسبت أو لم تُحتسب، ومخالفة التسلل بالتداخل مع المنافس، وكذلك حالات الطرد المباشر للعب العنيف والسلوك المشين، وأي مخالفة تحدث خارج نطاق رؤية الحكم وتتطلب طرد اللاعب، كما تطرقت أيضاً للحالات التي لا تتطلب استدعاء الحكم للمراجعة التلفزيونية، ومنها المخالفات الواقعية (مكان المخالفة داخل أو خارج منطقة الجزاء، ومخالفة التسلل مكان اللاعب المتسلل، وهدف أو ليس هدفاً)، والتوقيت المناسب لتدخل التقنية في التحقق والتأكد من الحالة باستخدام السرعة العادية للكاميرات (شدة المخالفة وإمكانية سيطرة اللاعب على الكرة وتمركز اللاعبين، وكذلك متى يتم الاستعانة بالسرعة البطيئة للكاميرات في تحديد مكان الاحتكاك ومكان المخالفة ولمس الكرة باليد)».

وفي ختام محاورها قدّم محاضرو الورشة مجموعة من التوصيات والنصائح المهمة في التطبيق الأمثل لتقنية حكم الفيديو المساعد.

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