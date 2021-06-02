صحيفة برازيلية تقترح إقامة «كوبا أميركا» في الإمارات

المصدر: أحمد طارق ■ دبي

اقترحت صحيفة «يو أو إل» البرازيلية أن تستضيف الإمارات بطولة «كوبا أميركا»، رغم قرار اتحاد الكرة في أميركا الجنوبية بإقامة البطولة في البرازيل، ونقلها من كل من الأرجنتين وكولومبيا بسبب تداعيات جائحة فيروس «كورونا» المستجد، وعدم قدرة البلدين على استضافة البطولة.

وأوضحت أنه كان يجب على «الكونميبول» التفكير بشكل عملي، في ظل عدم رغبته في تكبد خسائر مالية كبيرة في حال تأجيل البطولة، مشيرة إلى أن خيار استضافة الإمارات للبطولة سيعد قراراً جيداً، خصوصاً أنها من أبرز الدول في العالم التي سيطرت بشكل كبير على الوباء.

وأضافت: «كان يجب إلغاء البطولة بسبب استحالة إقامتها في الأوضاع الحالية، لكن بداعي المصالح التجارية، سيكون الضرر أكبر من عدم إقامة البطولة».

يذكر أن اتحاد الكرة في أميركا الجنوبية «كونميبول» أعلن نقل منافسات بطولة «كوبا أميركا» إلى البرازيل بنفس مواعيد بدايتها ونهايتها، التي تم إعلانها مسبقاً، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن ملاعب البطولة وتوزيع المباريات، خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكان من المقرر إقامة البطولة بمشاركة منتخبات أميركا الجنوبية الـ10، في الأرجنتين وكولومبيا، من 13 يونيو وحتى 10 يوليو، لكن تقرر استبعاد كولومبيا في 20 مايو، بسبب الاحتجاجات الاجتماعية هناك، وحدث الأمر ذاته للأرجنتين، بسبب ما وصفه كونميبول «بالظروف الحالية»، في إشارة إلى ما تشهده الأخيرة من ارتفاع في عدد الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد.

• البطولة كانت مقررة في الأرجنتين وكولومبيا، لكن كلا البلدين تم استبعادهما.

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