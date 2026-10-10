"فيفا" يعلن أكثر المنتخبات تعرضاً لخطاب الكراهية عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال كأس العالم 2026

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن المنتخبات التي تعرضت لأكبر قدر من خطاب الكراهية والعنصرية عبر منصات التواصل الاجتماعي ومصادر الخطاب خلال منافسات كأس العالم 2026.

أُعدت الدراسة بواسطة خدمة الحماية على شبكات التواصل الاجتماعي (SMPS)، من خلال فحص أكثر من 17 مليون منشور وتعليق، تم التحقق من 240 ألف منها على أنها مسيئة، وكان واحد من كل 5 تعليقات عنصري بطبيعته.

وأظهرت الدراسة أن 42% من العنصرية والإساءة كانت عبر منصة إنستغرام، و23% كانت عبر فيسبوك، و21% عبر إكس، و14% عبر تيك توك.

وتضمنت الإساءات: 43% إساءة عامة، 12% عنصرية، و9% اتهامات فساد، و8% تهديدات بالعنف، و7% لكراهية الإجانب، إضافة إلى أنواع إساءة وتعليقات ساخرة أخرى.

وتعرض لاعبو المنتخب الفرنسي لأكثر قدر من العنصرية والإساءة عبر منصات التواصل الاجتماعي، تلاه المنتخب الإنجليزي، والبرتغالي، والأرجنتيني، والإسباني، والبرازيلي، والنرويجي، ثم الحكام، والمنتخب التركي، والإكوادوري.

وكانت أوروبا الأكثر بالإساءة والعنصرية بنسبة 29.7%، تلتها أميركا الجنوبية بنسبة 28.1%، وأميركا الشمالية بنسبة 22.5%، وأفريقيا بنسبة 10.2%، والشرق الأوسط 3.5%، وآسيا 2.6%، وأوقونوسيا 0.5%.