بطلات كازاخستان يحصدن 8 ذهبيات في بطولة آسيا للملاكمة

المصدر: سيد مصطفى ■ دبي

سيطرت ملاكمات كازاخستان على الميداليات الذهبية في منافسات السيدات لبطولة آسيا للملاكمة دلهي – دبي 2021، التي أسدل الستار على منافساتها أول من أمس، ونظمها الاتحادان الآسيوي والإماراتي للملاكمة بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي. وحصدت الملاكمات الكازاخستانيات ثماني ميداليات ذهبية من أصل 10 في نهائي السيدات، فيما حققت كل من أوزبكستان والهند ميدالية واحدة لكل منهما.

وتوج الفائزات بالمراكز الأولى في مختلف الأوزان كل من رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للملاكمة، أنس العتيبة، والأمين العام للاتحاد الدولي للملاكمة، المجرية استفان كوفاكس، وعضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للملاكمة نائب رئيس الاتحاد الآسيوي، يوسف الكاظم، ونائب رئيس الاتحاد الآسيوي، ساكن بولاتوف، وعضو مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي، علي تاكليف.

وتوجت الكازاخستانية ألوا بالكيبيكوفا المصنفة الثانية عالمياً بذهبية وزن الذبابة الخفيف (45 – 48 كيلوغراماً)، فيما نالت ناظم كيزايباي الميدالية الذهبية لوزن الذبابة (48 – 51 كيلوغراماً)، وحصدت الكازاخستانية دينا زولامان المصنفة الأولى على العالم ذهبية وزن (51 – 54 كيلوغراماً).

وظفرت الأوزبكية سيتورا تورديبيكوفا بذهب وزن الريشة (54 – 57 كيلوغراماً)، وفازت الكازاخستانية ريما فولوسينكو بالميدالية الذهبية في الوزن الخفيف (57 – 60 كيلوغراماً). وفازت الكازاخستانية ميلانا سافرونوفا بالميدالية الذهبية في وزن الوسط الخفيف (60 – 64 كيلوغراماً)، واستطاعت مواطنتها فالنتينا خالزوفا حصد الميدالية الذهبية في وزن الوسط (64 – 69 كيلوغراماً)، وفازت الهندية بوجا راني بالميدالية الذهبية في وزن (96 – 75 كيلوغراماً)، فيما فازت الكازاخستانية فاريزا شلتي بالميدالية الذهبية في الوزن الثقيل الخفيف (75 – 81 كيلوغراماً).

وأكدت الكازاخستانية لازات كونجيبيفا، تفوق لاعبات منتخب بلادها بالتتويج بذهبية الوزن الثقيل (+81 كيلوغراماً).

أسطورة الملاكمة الهندية تتجه لدبي بعد الاعتزال

زارت أسطورة الملاكمة العالمية والمصنفة الأولى على العالم، الهندية مانجت تشونغنيجانغ ماري كوم، مجلس دبي الرياضي، لتوجيه الشكر إلى مسؤولي مجلس دبي الرياضي، على نجاح النسخة 13 من بطولة آسيا للرجال والسيدات التي اختتمت منافساتها أمس.

وكان في استقبال البطلة الهندية، مساعد الأمين العام للمجلس، ناصر أمان آل رحمة، ورئيسة قسم رياضة المرأة في مجلس دبي الرياضي، فوزية فريدون، وأخصائي أول الرياضة المجتمعية في مجلس دبي الرياضي عضو مجلس إدارة اتحاد الملاكمة مدير بطولة آسيا للملاكمة، عمر الكندي.

وقال بيان صحافي إن المجلس منح البطلة الهندية النسخة الإنجليزية من كتاب «قصتي» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وأكدت مانجت «يسرني أن تكون دبي مقراً لأكاديميتي المستقبلية للملاكمة التي ستكون مشروعاً مثالياً لمرحلة ما بعد الاعتزال».

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