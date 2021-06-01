تعثّر مفاوضات السويدي صمؤيل مع عجمان

المصدر: محمد فاضل ■ الشارقة

كشف مصدر في سوق انتقالات اللاعبين لـ«الإمارات اليوم»، عن تعثّر مفاوضات انتقال لاعب الفجيرة السابق السويدي كريستيان صموئيل الى صفوف الفريق الاول لنادي عجمان لتمثيله في الموسم المقبل لدوري الخليج العربي، وذكر المصدر أن سبب توقف المفاوضات ليس ذا صلة بقيمة العقد من الناحية المالية، لكنه فضل عدم التطرق له.

وكان صموئيل قد سجل تسعة أهداف لمصلحة الفجيرة، ثمانية منها في دوري الخليج العربي من أصل 27 مباراة خاضها مع الفريق.

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