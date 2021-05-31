"عين دبي" خط النهاية لملحمة "القفال 30"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت اللجنة المنظمة لسباق القفال الـ30 الذي يقام برعاية ودعم من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي وينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية يوم الجمعة المقبل من جزيرة صير بونعير وحتى شواطئ دبي، كشفت عن اختيار واجهة دبي البحرية وتحديدا المعلم الحضاري الجديد في دانة الدنيا (عين دبي) ليكون خط النهاية للسباق الكبير الذي سيشهد مشاركة السفن الشراعية المحلية 60 قدما.

وقالت اللجنة المنظمة في بيان اليوم الاثنين: "تحمل النسخة المرتقبة من سباق القفال الذي تأسس عام 1991 بفكرة من المغفور له بأذن الله الشيخ حمدان بن راشد ال مكتوم -طيب الله ثراه- شعار (اليوبيل اللؤلؤي) احتفاءا بمرور 30 عاما وثلاثة عقود على الحدث الكبير والذي يعد كرنفالا تراثيا يترقبه كل اهل الامارات في هذا الموعد كل عام حيث اعدت اللجنة المنظمة للحدث العدة لبدء التجهيزات النهائية للحدث".

وأضافت: "من المنتظر ان ينطلق السباق الكبير في الساعات الاولى من يوم الجمعة المقبل من جزيرة صير بونعير باتجاه نقطة العبور وخط النهاية الاول قبالة جزيرة القمر فيما ستتجه السفن بعد ذلك في المرحلة الثانية نحو خط النهاية قبالة المعلم الجديد (عين دبي) في الواجهة المائية للإمارة بين جزيرة نخلة جميرا ونخلة جبل علي وامام الوجهة السياحية الجديدة (دبي هاربور)".

وتابعت: "قدمت اللجنة المنظمة كافة التفاصيل الخاصة بمسافة السباق ومراحله حيث تصل المسافة الاجمالية الى 53 ميلا بحريا بين خطي البداية والنهاية وتتوزع المسافة بين مرحلتين الاولى 27 ميلا بحريا من جزيرة صير بونعير (خط البداية) وحتى جزيرة القمر ( نقطة العبور وخط النهاية الاول) والثانية من جزيرة القمر الى خط النهاية قبالة جزيرة (بلو وتراز) التي تضم المعلم الجديد (عين دبي)".

وأوضحت: "اعتمدت اللجنة العليا المنظمة للسباق البرنامج الزمني الكامل للحدث والذي يبدأ يوم الخميس المقبل بإجراءات تفتيش السلامة المعتاد على السفن المشاركة والتدقيق على البحارة المشاركين وتسليم القميص الرسمي للحدث لجميع المشاركين، فيما تحددت الساعات الاولى من صباح يوم الجمعة المقبل موعدا لانطلاقة السباق من جزيرة صير بونعير باتجاه خط النهاية الاولى نحو جزيرة القمر (نيوة بن حنظول) بينما حددت اللجنة المنظمة يوم السبت كموعد احتياط في حال تعذر اقامة السباق في اليوم المقرر بسبب الاحوال الجوية وحالة البحر في عمق الخليج العربي".

من جهته، قال عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية رئيس اللجنة الرياضية بالنادي عضو اللجنة المنظمة راشد ثاني العايل المهيري لسباق القفال 30 ان التحضيرات اكلمت لانطلاقة الملحمة الثلاثين للعرس الرياضي البحري الكبير والذي يحمل ارث الإباء والاجداد ويؤكد على مدي حب وارتباط اهل الامارات بالماضي وحرصهم على احيائه وتذكر حقبة مهمة من التاريخ.

وأشاد راشد ثاني العايل المهيري بالجهود المتواصلة من نادي دبي الدولي للرياضات البحرية واخوانه رئيس وأعضاء اللجنة المنظمة من اجل انجاح التظاهرة والتعاون المستمر والقائم بين النادي وشركاء النجاح من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية والتي تعمل دائما من اجل إنجاح الحدث الذي وصل اليوم الى النسخة رقم 30.

ودعا عضو اللجنة المنظمة للسباق كافة المشاركين في السباق يوم الجمعة المقبل من ملاك ونواخذة وبحارة الى ضرورة التعاون التام مع اللجنة المنظمة في إنجاح التظاهرة الكبيرة خاصة في الالتزام بكافة الشروط واللوائح الخاصة فيما يتعلق بالحد من جائحة كورونا وضرورة الالتزام بتوجيهات الجهات المسئولة برتوكول مجلس دبي الرياضي.

وقال المهيري في تصريحات صحافية ان "اللجنة المنظمة تسارع الخطى من اجل استكمال كافة الخطوات حيث سينتقل العمل من اليابسة الى الجزيرة صير بونعير والتي سوف تحتضن تجمع السفن المشاركة اعتبارا من يوم الخميس وهو الموعد المحدد لإجراء الفحص الفني واجراء التفتيش على المحامل قبل الموعد المقرر لإقامة السباق يوم الجمعة المقبل متمنيا التوفيق والسداد للجميع".

أرقام

المسافة الإجمالية : 53 ميلا بحريا

المرحلة الأولى : 27 ميلا بحريا

المرحلة الثانية : 26 ميلا بحريا

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