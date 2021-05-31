الحتاوي مراقباً للمجموعة الثانية في تصفيات المونديال وكأس آسيا

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

كشف المراقب الدولي الدكتور محمد الحتاوي أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) كلفه بمراقبة مباريات المجموعة الثامنة ضمن التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، والتي تقام في الفترة من الخامس الى 15 يونيو من السنة الجارية بالعاصمة الكورية سيؤول، حيث تضم المجموعة الثامنة أربعة منتخبات، هي كوريا الجنوبية (البلد المستضيف) ولبنان وتركمانستان وسريلانكا. وبعد انسحاب كوريا الشمالية من المجموعة وإلغاء جميع نتائج الفريق في المجموعة، أصبحت كوريا الجنوبية في الصدارة برصيد سبع نقاط من ثلاث مباريات، وبفارق الأهداف أمام لبنان، مقابل ست نقاط من أربع مباريات لتركمانستان، فيما لايزال رصيد سريلانكا خالياً من النقاط.

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