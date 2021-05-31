منتخب الشباب في مجموعة المغرب وطاجيكستان وجيبوتي بكأس العرب للشباب

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

سُحبت، أمس، في القاهرة، قرعة بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاماً التي ستقام في مصر للفترة من 20 يونيو إلى 6 يوليو من العام الجاري تحت إشراف الاتحاد العربي لكرة القدم بمشاركة 16 منتخباً.

وأسفرت القرعة عن وجود منتخبنا للشباب في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات المغرب، طاجيكستان، وجيبوتي، فيما ضمت المجموعة الأولى منتخبات مصر والنيجر وموريتانيا والجزائر، والمجموعة الثالثة السنغال ولبنان والعراق وجزر القمر، والمجموعة الرابعة تونس واليمن والسعودية ومنتخب رابع يُحدد لاحقاً.

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