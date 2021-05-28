محمد فوزي: مانشستر سيتي أقرب للتتويج بدوري أبطال أوروبا

المصدر: معاذ كمبال ■ أبوظبي

معاذ كمبالÀ أبوظبي

رشح لاعب فريق النصر محمد فوزي فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عندما يلتقي مواطنه تشلسي في المباراة النهائية المقامة مساء اليوم على ملعب دراغاو في مدينة بورتو البرتغالية، معتبراً أن «السيتي» هو الأقرب لتحقيق اللقب عطفاً على المستوى الذي ظهر به في الموسم الحالي الذي مكنه من تحقيق لقب الدوري الإنجليزي.

وقال فوزي المعروف بشغفه بالدوري الإنجليزي في حديثه لـ«الإمارات اليوم» إنه يتوقع أن يحقق «السيتي» لقب دوري الأبطال في النسخة الحالية، وأضاف: «أتوقع أن تكون المباراة النهائية على مستوى عالٍ كونها نهائي إحدى البطولات الكبيرة على مستوى العالم، بالنسبة لي أرى أن السيتي هو الأقرب وأتمنى أن يحقق اللقب بكل تأكيد».

ورداً على سؤال حول حالة الاستقرار التي يعيشها اللاعب مع نادي النصر بخلاف الصعوبات التي واجهته مع فريقي العين والجزيرة، قال: «ربما في بعض الفترات كنت جيداً وفي بعض الأوقات كنت دون التوقعات، هذه أمور اعتيادية لكل لاعب كرة قدم لأننا نمر في بعض الأحيان بظروف، وقد لا نقدم مستوى ولكن في الأخير أنا أعطي كل ما لدي لأي نادٍ بالتعاون مع زملائي اللاعبين».

وأكد محمد فوزي أنه ظل يشعر بالراحة مع كل الأندية التي لعب في صفوفها ومع فريقه الحالي النصر، وقال: «كنت مرتاحاً مع جميع الأندية، وحالياً هو الشعور نفسه الذي يغمرني مع فريق النصر، وضعي مع الفريق جيد سواء داخل الملعب أو خارجه، وأسعى باستمرار للعمل جاهداً مع زملائي اللاعبين لتحقيق الانتصارات دائماً».

واستغرب المدافع تكرار الحديث عن عدم تحقيق «العميد» لقب الدوري منذ القرن الماضي، وقال: «الفريق ظل ينافس باستمرار في الألقاب طوال السنوات الخمس الماضية، نحن لم نكن بعيدين عن الألقاب، فعلى سبيل المثال عاش اللاعبون ضغوطاً في الموسم الحالي، لقد كنا قريبين من تحقيق لقب الدوري، وعموماً الموسم المقبل سيكون أفضل من الحالي».

ورداً على النهاية المخيبة للآمال التي تعرض لها فريقهم بخسارة لقب كأس رئيس الدولة أمام جارهم شباب الأهلي، قال: «بكل تأكيد حينما تخسر مباراة نهائية تشعر بالحزن، ولكننا في المقابل كسبنا الكثير، علينا أن نكون أفضل في الموسم المقبل ونستمر بالمنافسة في كل الألقاب بالبطولات التي سنشارك فيها».

• لاعبو النصر عاشوا ضغوطاً في الموسم الحالي.

• وضعي مع الفريق جيد سواء داخل الملعب أو خارجه.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news