مصفوت يتعاقد مع الحارس محمد عثمان

المصدر: محمد فاضل ■ عجمان

أعلن نادي مصفوت عن التعاقد رسمياً مع حارس المرمى محمد عثمان، لتمثيل الفريق الأول في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى قادماً من نادي مسافي بعقد يمتد لسنة واحدة، وجرى توقيع العقد بحضور مشرف الفريق الأول خليفة الكعبي.

بدوره، رحّب نائب رئيس مجلس ادارة النادي، حمد خادم الكعبي، باللاعب محمد عثمان في صفوف الفريق، ووصفه بالحارس المميز، لما يتمتع به من خبرة كبيرة في الملاعب الإماراتية، وسبق له اللعب في أندية قوية وفي دوري الخليج العربي، ونتطلع من خلال حمايته لعرين مصفوت إلى أن يكون لاعباً مؤثراً في الموسم المقبل.

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