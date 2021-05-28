أراوخو: الوصل سيساعدني على العودة إلى فلومينينسي

المصدر: أحمد طارق ■ دبي

أعرب اللاعب البرازيلي، ميشيل أراوخو، عن سعادته بموافقة نادي فلومينينسي البرازيلي على إعارته إلى الوصل لمدة موسم واحد، مشيراً إلى أن «الإمبراطور» سيساعده على العودة مجدداً إلى «تريكلور». وقال أراوخو لصحيفة «غلوبو سبورت» البرازيلية إنه سيخوض تحدياً خاصاً عندما ينضم إلى الوصل، بداية من الموسم المقبل، موضحاً: «أسعى للمشاركة بشكل أساسي مع فريقي الجديد، خصوصاً أنني لم أشارك مع فلومينينسي بشكل منتظم في الأشهر الثلاثة الماضية».

وأضاف: «أعتقد أن فرصتي كبيرة للحصول على تجربة جديدة مهمة في مسيرتي، وأتمنى أن تساعدني على العودة للعب مرة أخرى مع (تريكلور)، خصوصاً أنني أشعر بالامتنان إلى إدارة النادي واللاعبين والجمهور، وأسعى للعودة للفريق مجدداً عقب نهاية فترة إعارتي إلى الوصل».

وتابع: «لقد ظهرنا بشكل جيد في الموسم الماضي، وأرى أن فلومينينسي قدم موسماً إيجابياً للغاية، ورغم ابتعادي عن الفريق في الموسم المقبل، لكني سأظل مشجعاً ومتابعاً له».

يذكر أن الوصل تعاقد مع ميشيل أراوخو قادماً من فلومينينسي على سبيل الإعارة، حتى يونيو 2022، مقابل 500 ألف دولار، مع وضع بند في العقد بأحقية «الإمبراطور» بشراء عقد اللاعب البرازيلي عقب نهاية الإعارة مقابل ثلاثة ملايين دولار.

ميشيل أراوخو:

•«لم أشارك مع فلومينينسي بشكل منتظم في الأشهر الثلاثة الماضية».

• «فرصتي كبيرة للحصول على تجربة جديدة مهمة في مسيرتي».

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