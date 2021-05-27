اليماحي: كل مرافق الفجيرة تحت تصرّف العروبة

المصدر: محمد فاضل ■ الفجيرة

أكد رئيس مجلس ادارة نادي الفجيرة، ناصر اليماحي، أن جميع المنشآت والمرافق الرياضية لاستاد الفجيرة الدولي ستكون تحت تصرف ادارة نادي العروبة خلال مشاركته بدوري الخليج العربي لكرة القدم في الموسم المقبل، بما يسهم في نجاح «العرباوي» في تمثيل إمارة الفجيرة بشكل مميز.

وقال اليماحي لـ«الامارات اليوم»: «توجيهات سمو الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، رئيس نادي الفجيرة، سنقوم بتقديم كل الدعم والمساندة لنادي العروبة ليخوض مبارياته المقبلة في دوري الخليج العربي، وأن ينجح في تحقيق تطلعاته المشروعة»، مضيفاً: «نرحب بخوض العروبة لمبارياته في استاد الفجيرة وكل مرافقه تحت تصرفه، ونتمنى له موسماً ناجحاً بكل المقاييس».

ويُعد نادي العروبة ثالث فريق يخوض مبارياته في دوري الأضواء على أرضية نادي الفجيرة، بعد أن لعب دبا الفجيرة مواسم عدة، إضافة الى أصحاب الأرض (الذئاب).

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