«أبيض الصالات» يواجه «الفراعنة» في نصف نهائي كأس العرب

المصدر: محمد فاضل ■ دبي

يواجه المنتخب الوطني لكرة قدم الصالات نظيره المصري في الساعة الخامسة من مساء اليوم، ضمن الدور نصف النهائي لكأس العرب للصالات التي تستضيفها قاعة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر في مصر، فيما يلتقي عند الثامنة مساء المغرب مع البحرين.وكان «أبيض الصالات» قد فاز على منتخبي السعودية (6-3)، وجزر القمر (3-1)، مقابل خسارة وحيدة أمام المغرب (5-1). من جهته، قال رئيس اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات، عبدالملك جاني، لـ«الامارات اليوم»: «راضون عن الإنجاز الحالي بالوصول إلى نصف النهائي، ويبقى طموحنا أكبر، ونتمنى أن يواصلوا اجتهادهم نحو الأفضل».

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