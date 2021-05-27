«أبيض الصالات» يواجه «الفراعنة» في نصف نهائي كأس العرب
يواجه المنتخب الوطني لكرة قدم الصالات نظيره المصري في الساعة الخامسة من مساء اليوم، ضمن الدور نصف النهائي لكأس العرب للصالات التي تستضيفها قاعة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر في مصر، فيما يلتقي عند الثامنة مساء المغرب مع البحرين.وكان «أبيض الصالات» قد فاز على منتخبي السعودية (6-3)، وجزر القمر (3-1)، مقابل خسارة وحيدة أمام المغرب (5-1). من جهته، قال رئيس اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات، عبدالملك جاني، لـ«الامارات اليوم»: «راضون عن الإنجاز الحالي بالوصول إلى نصف النهائي، ويبقى طموحنا أكبر، ونتمنى أن يواصلوا اجتهادهم نحو الأفضل».
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