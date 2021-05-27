«الأولمبي» يهزم نظيره البحريني ودياً

المصدر: المنامة ■ الإمارات اليوم

فاز المنتخب الأولمبي على نظيره البحريني 3-2 في المباراة الودية الأولى، أول من أمس، باستاد مدينة خليفة الرياضية في المنامة، ضمن برنامج الإعداد المبكر لمنتخبنا، استعداداً للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً المقررة في أكتوبر المقبل. ويلتقي المنتخبان مجدداً بعد غد السبت في الملعب ذاته.

• 3 أهداف سجلها المنتخب الأولمبي في المرمى البحريني استعداداً لتصفيات كأس آسيا 23 سنة.

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