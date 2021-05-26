بلال يوسف أولى صفقات عجمان للموسم الجديد

المصدر: سيد مصطفى ■ عجمان

استهل عجمان تحضيراته للموسم الجديد، أمس، بالتعاقد مع لاعب خط وسط الفجيرة، بلال يوسف (26 عاماً)، في صفقة انتقال حر لمدة موسم واحد قابل للتجديد، بحسب تأكيدات مصدر مسؤول داخل النادي.

وتصادف التعاقد مع بلال يوسف في يوم مولده الموافق 25 مايو عام 1985.

وخاض يوسف مع الفجيرة 11 مباراة في دوري الخليج العربي في الموسم المنصرم، إضافة إلى مباراة واحدة في كأس الخليج العربي.

كما نجحت إدارة «البرتقالي» في تمديد عقد الظهير الأيسر وليد اليماحي (30 عاماً) لمدة موسم واحد أيضاً، بعد المستويات اللافتة التي قدمها اللاعب مع الفريق في الموسم الماضي.

وسيستمر اليماحي مع عجمان للموسم الخامس على التوالي، إذ تعاقد معه النادي في موسم 2017-2018، قادماً من الفجيرة أيضاً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news