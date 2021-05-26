البرازيلي أدريلسون ينتقل إلى الوصل على سبيل الإعارة

المصدر: أحمد طارق ■ دبي

تعاقد نادي الوصل مع اللاعب البرازيلي أدريلسون سيلفا، قادماً من نادي سبورت ريسيفي، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، حسب ما ذكرت وسائل إعلام برازيلية.

وأوضحت صحيفة «غلوبو سبورت» أن إدارة نادي سبورت ريسيفي البرازيلي وافقت على عرض نادي الوصل باستعارة أدريلسون حتى يونيو 2022، مشيرة إلى أن «الإمبراطور» يمتلك أحقية شراء اللاعب عقب نهاية الإعارة. وأضافت: «وكيل أعمال أدريلسون، ليو كورنانيسي، أعلن تجديد عقد اللاعب البرازيلي مع سبورت ريسيفي حتى يوليو 2023، بينما سينتقل بداية من الموسم المقبل إلى صفوف الوصل على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد».

وتابعت: «انضمام أدريلسون إلى الوصل تم بناءً على طلب من المدرب البرازيلي أودير هيلمان، الذي سبق له أن تولى تدريب اللاعب في المنتخب الأولمبي البرازيلي». ويلعب أدريلسون سيلفا (23 عاماً) في خط الدفاع، إذ يجيد واجبات كل من المدافع الأيمن وقلب الدفاع، وتبلغ قيمته السوقية 950 ألف يورو، وفقاً لموقع «ترانسفير ماركت» المختص في سوق انتقالات اللاعبين.

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