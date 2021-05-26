علي حمد يشارك في اجتماع لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

شارك عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم عضو لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي، علي حمد، في اجتماع اللجنة، الذي عقد أمس، عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة رئيس وأعضاء اللجنة. وقال بيان صحافي: «استعرض الاجتماع بنوداً عدة، منها مناقشة حصص الاتحادات الوطنية المتعلقة بالقائمة الدولية للحكام وتصنيفهم، إضافة إلى اعتماد سن التقاعد لمُقيّمي ومحاضري الحكام، وكذلك التحضيرات الخاصة بالحكام الذين سيديرون التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، وآسيا 2023».

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