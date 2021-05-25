غرافيك.. بالأرقام.. سيبستيان تيغالي يسجل موسماً للنسيان مع «النصر»

المصدر: جوني جبور ■ دبي / غرافيك ■ محمد داود

خاص نجم المنتخب الوطني، سيبستيان تيغالي، موسماً للنسيان في ظهوره الأول مع فريقه الجديد النصر، خصوصاً في مسابقة دوري الخليج العربي للمحترفين، في تجربة لم ترتقِ إلى طموحات جمهور «العميد»، بعد أن اكتفى اللاعب، البالغ من العمر 36 عاماً، في مبارياته الـ25 بقميص النصر، بتسجيل 11 هدفاً، بمعدل تهديفي بلغ 44%، هو الأسوأ في مسيرته بدوري المحترفين، منذ انضمامه للوحدة عام 2013، خصوصاً أن تيغالي لم يخرج طوال مواسمه الماضية عن المراكز الستة الأولى ضمن قائمة الهدافين، مقارنة بإنهاء موسم 2020-2021 بالمركز 11 مكرر، متساوياً مع البرازيلي رامون لوبيز، لاعب خورفكان، في قائمة تصدرها علي مبخوت مهاجم الجزيرة برصيد 25 هدفاً، واحتل مهاجم الوصل فابيو ليما مركز الوصافة برصيد 22 هدفاً.

للإطلاع على إجمالي مشاركة تيغالي في دوري الخليج العربي للمحترفين والسجل الاحترافي منذ موسم 2008-2009، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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