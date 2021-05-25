«أبيض الصالات» يواجه جزر القمر في كأس العرب

المصدر: محمد فاضل ■ دبي

يواجه المنتخب الوطني لكرة قدم الصالات نظيره جزر القمر، عند الساعة الثامنة من مساء اليوم بتوقيت الإمارات، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية لبطولة كأس العرب المقامة حالياً في مصر، فيما سيلتقي منتخب المغرب والسعودية عند الساعة الخامسة مساء.

وأسفرت مباريات المجموعة، بعد انقضاء جولتين، عن فوز السعودية على جزر القمر (4-1)، والمغرب على جزر القمر (3-1)، والمغرب على الإمارات (5-1)، والإمارات على السعودية (6-3).

ويتصدر منتخب المغرب ترتيب المجموعة برصيد ست نقاط، يليه السعودية بثلاث نقاط، بفارق الأهداف عن الإمارات، وأخيراً جزر القمر من دون نقاط.

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