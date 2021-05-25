خورفكان تسمي ممثلي آسيا في مونديال الصالات اليوم

المصدر: محمد فاضل ■ خورفكان

تختتم، اليوم، في القاعة الرياضية لنادي خورفكان منافسات الملحق المؤهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة قدم الصالات، الذي يقام برعاية مجلس الشارقة الرياضي، وتستضيفه اللجنة التنفيذية للصالات، بإشراف الاتحادين الإماراتي والآسيوي لكرة القدم، بإقامة مباراتين ضمن منافسات مرحلة الإياب، يلعب فيهما تايلاند والعراق عند الساعة الثالثة عصراً، بينما يتواجه منتخبا لبنان وفيتنام عند السابعة مساء.

وكانت مباراتا الذهاب قد أسفرتا عن فوز تايلاند على العراق (7-2)، وتعادل فيتنام ولبنان من دون أهداف، وتبدو فرصة تايلاند أفضل من العراق لخطف البطاقة الأولى المؤهلة لفارق الأهداف الخمسة، فيما يتطلع كل من لبنان وفيتنام للفوز بأي نتيجة لنيل البطاقة الثانية.

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