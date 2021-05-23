إدارة

علمت «الإمارات اليوم» أن مجلس الإدارة الحالي لنادي الفجيرة، برئاسة ناصر اليماحي، ستنتهي مدته خلال هذا الشهر، بعد قضاء أربع سنوات في انتظار تشكيل مجلس جديد يقود النادي في المرحلة المقبلة.

طائرة

استأجر لاعب فريق الشارقة، البرازيلي كايو، طائرة خاصة للعودة إلى بلاده لقضاء إجازة نهاية الموسم، ونشر اللاعب عبر حسابه في «إنستغرام» صوراً من داخل الطائرة خلال رحلة العودة برفقة زوجته وابنه.

ريبيرو

ذكرت صحيفة «غازيتا سبورتيفا» أن نادي فلامينغو يتوقع أن يتلقى عرضاً جديداً من النصر، للتعاقد مع البرازيلي إيفرتون ريبيرو، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مشيرة إلى أن فلامينغو لن يكرر رفضه للعروض السابقة لـ«العميد» في حال تلقيه عرضاً مادياً مناسباً.

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