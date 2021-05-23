«فاردا» بشعار «غودولفين» بطلة «شيف دو بيرس» الأسترالي

المصدر: جوني جبور ■ دبي

توجت مهرة غودولفين «فاردا» بإشراف المدرب جيمس كمينغز، وقيادة الفارس كيرين ماكفوي، بلقب سباق «شيف دو بيرس»، الذي جرى أمس، على مضمار «دومبين» الأسترالي، وامتد لمسافة 1100 متر.

ونجحت مهرة غودولفين البالغة من العمر أربع سنوات في تقديم أداء لافت يعكس الإمكانات القوية التي تمتلكها، خصوصاً أنها منحدرة من نسل الفحل «لونرو» والفرس «وايلد كيرين» الفائزة بالسباقات الفئوية، إذ تمكن الفارس كيرين عند دخول الخط المستقيم لمضمار «دومبين» من إطلاق العنان لـ«فاردا» والاندفاع من المركز الأخير، وتجاوز 12 من منافسيها، وقطع خط النهاية بالمركز الأول، بفارق ثلاثة أرباع الطول عن أقرب منافساتها الفرس «كايليس» بإشراف المدرب ستيفن أوديا، والتي قادها الفارس ستيفين ثورناتون للمركز الثاني، فيما ذهب المركز الثالث لـ«ميشاني هستلر» بإشراف المدرب ليس روز وقيادة الفارس مارك دو بليسيس.

وأضافت «فاردا» بانتصارها في «دومبين» الفوز السادس لها في مشاركاتها في عالم السباقات، والأول لها في الموسم الحالي.

وعلق المدرب كمينغز على انتصار «فاردا»، وقال في تصريحات صحافية: «قدمت أداءً لافتاً عكس القدرات القوية التي تمتلكها».

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