دبا الفجيرة يجدد عقود 3 لاعبين.. ويضم النقبي وسرور

المصدر: محمد فاضل ■ الفجيرة

كشف عضو مجلس إدارة نادي دبا الفجيرة ومدير الفريق الأول جمعة حمدان العبدولي، عن تجديد عقود ثلاثة لاعبين لتمثيل الفريق الأول في الموسم المقبل من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، هم: حارس المرمى محمد الرويحي، وأحمد الحفيتي، وأحمد البحرين، فيما تعاقد مع جاسم النقبي والحارس خليفة سرور، وذلك ضمن الإجراءات الفنية التي اتخذها مجلس الإدارة خلال الفترة الماضية بعد ختام منافسات دوري الدرجة الأولى الذي أكمله النواخذة في المركز الرابع في ترتيب البطولة.

وقال العبدولي لـ«الإمارات اليوم»: «تبحث لجنة التعاقدات عدداً من السير الذاتية لبعض اللاعبين لمفاتحتهم والتعاقد معهم في المراكز التي يحتاجها الفريق».

وبخصوص الجهاز الفني الذي سيقود الفريق في الموسم المقبل قال العبدولي: «إن مجلس إدارة النادي يستهدف التعاقد مع مدرب جديد لم يسبق له التدريب في الأندية الإماراتية، دون أن يكشف إن كان من الجنسية البرازيلية أو من إحدى مدارس الكرة الأوروبية».

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