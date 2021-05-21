الجزيرة يمدّد عقد بطل «ليلة التتويج»

المصدر: أحمد طارق ■ دبي

أعلنت شركة الجزيرة لكرة القدم، عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، عن تمديد عقد اللاعب المالي عمر تراوري، حتى 2024.

وقالت الشركة: «يتلاعب بصفوف المدافعين لسنوات عديدة قادمة، يسعدنا تمديد عقد لاعبنا عمر تراوري حتى 2024».

يذكر أن اللاعب المالي (18 عاماً) تم قيده ضمن فئة المقيمين، وتألق بشكل كبير مع الجزيرة في الموسم الحالي، وكان بطل «ليلة التتويج» بلقب الدوري، بعدما أحرز تراوري هدفين قاد بهما الفريق للفوز على خورفكان بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الـ26، ليحقق «فخر أبوظبي» لقب الدوري للمرة الثالثة في تاريخه.

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