مباريات المنتخب على استاد زعبيل.. والبروفة الأخيرة أمام «النشامى»

المصدر: الإمارات اليوم ■ دبي

اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم توقيت مباريات التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023، حيث سيخوض المنتخب الوطني كل مباريات مجموعته في استاد زعبيل بنادي الوصل، فيما ستلعب مباريات المنتخبات الأخرى في استاد آل مكتوم بنادي النصر.

وقال اتحاد الكرة في بيان أمس: «يستهل منتخبنا مبارياته في ما تبقى من التصفيات المشتركة بمواجهة منتخب ماليزيا يوم الثالث من يونيو الساعة 8:45 مساءً، وبالتوقيت نفسه سيواجه منتخب تايلاند في السابع منه، وفي المباراة الثالثة سيواجه منتخب إندونيسيا يوم 11 يونيو، فيما سيختتم مبارياته يوم 15 يونيو بمواجهة فيتنام الساعة 8:45 مساءً أيضاً».

ويواصل المنتخب الوطني سلسلة تدريباته اليومية في الملعب الفرعي بنادي الوصل، ضمن معسكره الداخلي استعداداً للتصفيات، ويؤدي تدريباته بقيادة الهولندي فان مارفيك، وجهازه المساعد بمشاركة كل اللاعبين، بعد انضمام لاعبي شباب الأهلي والنصر والوحدة بعد فراغهم من المشاركة مع أنديتهم في المباراة النهائية لمسابقة كأس رئيس الدولة، والمباراة المؤجلة في دوري الخليج العربي. ويخوض المنتخب، الإثنين المقبل، مباراة ودية أمام نظيره المنتخب الأردني على استاد راشد بنادي شباب الأهلي في البروفة الأخيرة قبل التصفيات.

وقال اتحاد الكرة في بيان صحافي أمس: «احتفل أعضاء المنتخب الوطني واللاعبون بالمدرب فان مارفيك، بمناسبة يوم ميلاده، حيث قاموا بتجهيز (الكعكة) بعد تناول وجبة العشاء وتقديم التهاني له بهذه المناسبة وسط أجواء مليئة بالفرح والبهجة، وقد عبّر مارفيك عن سعادته بهذه المبادرة التي تؤكد العلاقة القوية بينه واللاعبين».

مواعيد مباريات «الأبيض»

منتخب ماليزيا: 3 يونيو (الساعة 20:45 مساءً).

منتخب تايلاند: 7 يونيو (الساعة 20:45 مساءً).

منتخب إندونيسيا: 11 يونيو (الساعة 20:45 مساءً).

منتخب فيتنام: 15 يونيو (الساعة 20:45 مساءً).

28 لاعباً في قائمة المنتخب

تضم قائمة اللاعبين 28 لاعباً هم: علي خصيف، فهد الظنحاني، محمد الشامسي، عادل الحوسني، بندر الأحبابي، شاهين عبدالرحمن، وليد عباس، محمود خميس، محمد برغش، خليفة الحمادي، حسن المحرمي، يوسف جابر، محمد العطاس، علي سالمين، عبدالله رمضان، عبدالله النقبي، ماجد حسن، عبدالله حمد، فابيو دي ليما، خلفان مبارك، كايو كانيدو، خليل الحمادي، طحنون الزعابي، علي صالح، حارب عبدالله، محمد جمعة عيد، علي مبخوت وسبيستيان تيغالي.

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