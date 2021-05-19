«الشارقة الرياضي» يبحث مع اتحاد الدراجات زيادة أعداد الممارسين

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

بحث مجلس الشارقة الرياضي مع اتحاد الدراجات سبل التعاون وتعزيز الجهود المشتركة، بما يصبّ في مصلحة الارتقاء باللعبة وتطويرها على مستوى الإمارة الباسمة والأندية.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس المجلس، عيسى هلال، مع رئيس اتحاد الدراجات، منصور بوعصيبة، في مقر المجلس، بحضور الأمين العام لاتحاد الدراجات، ياسر الدوخي، لتباحث الخطط العامة التي يمكن تنفيذها بين الجانبين، ومناقشة المقترحات المختلفة، وتشجيع تقدم رياضة الدراجات في الإمارة، وزيادة أعداد ممارسيها وتشجيع الأندية على جذب اللاعبين.

وقال عيسى هلال في بيان صحافي: «هدفنا في المجلس دائماً التعاون مع مختلف الاتحادات والمؤسسات الرياضية، والتكاتف يداً بيد للتطوير والوصول إلى أعلى مستويات النجاح».

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