درّاج فريق الإمارات ثاني المرحلة العاشرة من جولة إيطاليا

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

حصل عضو فريق الإمارات للدراجات، فيرناندو جافيريا، على المركز الثاني في المرحلة العاشرة من جولة إيطاليا، التي أقيمت على مسار بطول 139 كم، فيما حلّ منافسه بيتر ساجان من فريق بورا-هانزغروي في المركز الأول.

وقال بيان صحافي: «تضمن المسار المستوي نسبياً، مسافة تسلق من التصنيف الرابع بطول 6.8 كم، وبدرجة انحدار تبلغ 5% تسببت في تراجع العديد من أبرز الدراجين المتخصصين في سباقات السرعة، إلا أن جافيريا تمكن، بدعم زملائه في الفريق، من الحفاظ على مركزه ضمن المجموعة خلال المنحدر الأخير وصولاً إلى فولينو».

وتعليقاً على النتيجة، قال فيرناندو جافيريا: «قدم منافسي ساجان أداء قوياً في نهاية السباق، وفاز بذلك فوزاً مستحقاً، وأعتقد أنني قدمت أداء طيباً أيضاً، لكنني دراجاً متخصصاً في سباقات السرعة لا أكون راضياً عن أدائي إلا إذا حققت الفوز، ولياقتي تتحسن وأتطلع إلى تحقيق الفوز في الأسبوع الثاني من الجولة».

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