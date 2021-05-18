الكعبي: هوية مدرب منتخب اليد على طاولة الاتحاد الأسبوع المقبل

المصدر: جوني جبور ■ دبي

كشف عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، رئيس لجنة المنتخبات الوطنية عبدالله الكعبي، عن تحديد الأسبوع المقبل موعداً لاجتماع اللجنة، على أن يتم خلاله اختيار هوية المدرب الجديد للمنتخب، من ضمن قائمة تضم العديد من السير الذاتية لمدربين عرب وأجانب، إضافة إلى مناقشة توفير كل متطلبات نجاح «الأبيض» في الفترة المقبلة، استعداداً للمشاركة في البطولة الآسيوية الـ20 للرجال، المقررة إقامتها يناير المقبل، والمؤهلة إلى كأس العالم في بولندا 2023.

وقال الكعبي في تصريحات صحافية، إن «الإعلان عن كل الأمور المتعلقة بالمنتخب سيتم في اجتماع لجنة المنتخبات المقرر له الأسبوع المقبل، بحضور كل من نائب رئيس الاتحاد عبدالسلام ربيع، والأمين العام ناصر الحمادي، وأعضاء الاتحاد داوود مليح، وسعود إبراهيم، وأنيسة الشدادي».

وأوضح: «الاجتماع سيناقش العديد من الموضوعات، وفي مقدمتها اختيار المدرب، والجهازين الفني والإداري، على أن يتم اسناد مهمة المساعد المدرب للعنصر المواطن من أبناء الدولة».

وأضاف: «وضع اتحاد اليد، برئاسة نبيل عاشور، ضمن أولياته في الدورة الانتخابية الجديدة 2020-2024، توفير كل متطلبات نجاح المنتخب، استعداداً للمشاركة في البطولة الآسيوية الـ20، بطموح عودة (الأبيض) إلى نهائيات كأس العالم».

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