«درة» تفوز بكأس «أم الإمارات» في تولوز

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

فازت المهرة الواعدة «درة» لياس لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بسباق كأس الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» أول من أمس بمضمار تولوز، برعاية مهرجان سباقات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وخصص السباق البالغ طوله 1600 متر للخيول في سن أربع سنوات فما فوق، بمشاركة 15 خيلاً تنافست في السباق الذي تبلغ جائزته 14 ألف يورو، على المضمار العشبي، والذي شهد صراعاً كبيراً بين الخيول حتى خط النهاية.

وقال بيان صحافي: «دخلت (درة) البالغة من العمر أربع سنوات والمنحدرة من نسل (منجز) والفرس (شا شا دو غزال)، بإشراف دايمين فاتريجانت، وقيادة الفارسة كلارا كورنيت، في صراع شرس مع منافساتها قبل أن تحسم الصراع لصالحها بفارق 0.25 طول عن «سبيلا» ليفييس بلانتان بإشراف فيليب سوجرب، وقيادة أليخاندرو كوتريز، فيما حلت ثالثة (هيا دو مونلو) لروبرت بورديت، وبإشراف إليزابيث بيرنارد وقيادة هوجو موسان، وقطعت البطلة المسافة في 1:50:40 دقيقة».

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