دياز: الوصول إلى نهائي الكأس تتويج لجهود النصر

المصدر: معاذ كمبال ■ العين

قال مدرب النصر، رامون دياز، إن وصول فريقه لنهائي كأس رئيس الدولة هو تتويج لمجهود كبير قدمه «العميد» طوال الموسم الحالي، معرباً عن أمله في أن يكون الحظ بجوارهم وأن يمنحهم اللقب في نهاية المباراة. وأظهر المدرب سعادته الغامرة بعودة الجماهير للمدرجات لأول مرة منذ تفشي جاحة كورونا.

وأكد في مؤتمر صحافي أن فريقه جاهز لخوض اللقاء من جميع النواحي كونها مباراة تتويج لكل الموسم، مشيراً إلى أنه يعتمد على مفاتيح التتويج باللقب، وقال: «نحن نعتمد على التركيز العالي والشجاعة وأخذ زمام المبادرة، ولدي الثقة كاملة في الفريق واللاعبين، وأنهم سيظهرون بأفضل شكل».

وفي رده على مواجهة شباب الأهلي في النهائي للمرة الثانية عقب نهائي كأس الخليج العربي، قال المدرب الأرجنتيني: «المباريات التي خضناها في النهائي الأول كان فريقي سيقدم مباراة جيدة لو أننا لم نتعرض للطرد، ولكن رغم ذلك لعبنا أكثر من ساعة بعشرة لاعبين ولم يكن هناك تفوق للمنافس، وفي ضربات الترجيح كنا قريبين أيضاً من الفوز، ولكن هذه حال كرة القدم، أما مباراة الدوري فقد أبعدت بعض اللاعبين تخوفاً من حصولهم على بطاقات قد تحرمنا جهودهم في مباراة اليوم».

وأكد المدرب الأرجنتيني رامون دياز، أن لقاء اليوم سيكون بمثابة فرصة لرد الدين لشباب الأهلي على تعرضنا لخسارتين على التوالي، وقال: «نرغب في رد الدين لهم، لقد جهزنا فريقنا بطريقة جيدة لخوض هذه المباراة، ونحن نراهن على الروح الجماعية والإصرار في نفوس اللاعبين من أجل تحقيق الانتصار في اللقاء».

عبيد: التركيز مفتاح الفوز

أكد لاعب فريق النصر، مهدي عبيد، أن مفتاح التتويج باللقب هو التركيز العالي طوال المباراة، كاشفاً عن أنهم استعدوا لخوض اللقاء بصورة جيدة وملتزمون بالتوجيهات بأفضل طريقة ممكنة. وأضاف في مؤتمر صحافي: «مباريات النهائيات هي أجمل ما يحدث للاعب كرة قدم لأنها على لقب مباشر، وبالنسبة لنا سنعمل على أن نفرض إيقاعنا من أجل الاستمتاع بكرة القدم الجميلة، وهي فرصتنا للتتويج باللقب».

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