كيف تحصل على تذكرة لحضور مباراة نهائي كأس رئيس الدولة

دبي-الامارات اليوم.

قرر اتحاد الإمارات لكرة القدم أن يقوم كل ناد من طرفي المباراة النهائية لكأس رئيس الدولة بتوزيع التذاكر المخصصة لجماهيره وفق الإجراءات المتبعة، حيث لن تكون هناك أي منافذ لبيع التذاكر، وسيقوم مكتب شؤون الجماهير بكل نادي بالتنسيق مع جماهيره حول آلية استلام التذاكر اعتباراً من الخميس .

وقال الاتحاد أنه سيكون الحضور متاحاً لمن يُظهر حالة "حاصل على تطعيم كوفيد 19" وحرف "E" عبر تطبيق الحصن، والحاصل على النجمة من التجارب السريرية، مع إبراز نتيجة الفحص السلبية /PCR/ لمدة لا تتجاوز "48" ساعة, مع أهمية الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والتباعد الجسدي وغيرها حفاظاً على سلامة الجميع.

بذكر أن فريقي شباب الأهلي والنصر سيلتقيان يوم الأحد 16 الجاري على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين في المباراة النهائية التي يعلن من خلالها ختام موسم 2020-2021 لبطولات كرة القدم المحلية. كما ستكون هذه أول مباراة ستشهد حضورا جماهيريا في ملاعب كرة القدم الاماراتية منذ انتشار جائحة كورونا.

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