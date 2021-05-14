أحمد الشاجي: اتطلع للبقاء طويلا في المرمى وتحطيم رقم "معتز"

المصدر: محمد فاضل – الشارقة

كشف حارس مرمى الحمرية احمد ابراهيم الشاجي عن تطلعاته لان يبقى حارسا للمرمى لاطول فترة ممكنة مبينا ان حارس مرمى المنتخب الوطني وناديي الوحدة والعين سابقا معتز عبد الله اعتزل وهو بعمر 41 سنة ويتطلع الى الوصول لذلك او تخطيه وتحطيم الرقم القياسي لاكثر حارس مرمى يبقى في الملاعب، ومشيرا الى ان الكرة الاماراتية تتميز بوجود نخبة كبيرة من حراس المرمى المتميزين وبعدد وفير قل نظيره في الكثير من الدوريات وجميعهم متميزون ونعتز بحارس مرمى مثل ماجد ناصر وعلي خصيف وخالد عيسى وخالد السناني والآخوين الحوسني واسماء اخرى مميزة.

وقال الشاجي لـ"الامارات اليوم": جددت التعاقد مع نادي الحمرية لموسم جديد ليصبج ثالث موسم مع الحمرية وذلك لما يتمتع به النادي من طموح عالي وإدارة احترافية لبناء فريق قوي وأتمنى ان ننجح في الموسم المقبل بالصعود لدوري الخليج العربي، واعتز بكوني خضت لحد الان 14 موسما كحارس مرمى اساسي ثمان منها في المحترفين وستة في الدرجة الاولى وهو ايضا رقم اعتز به،

واتطلع الى الاستمرار لأطول فترة زمنية ممكنة في حراسة المرمى وهو ليس بالصعب في حال تم الالتزام بالتعليمات الصحية والفنية والبدنية، موضحا: حارس مرمى المنتخب الوطني الأسبق وناديي العين والوحدة معتز عبد الله نموذج مميز للاقتداء به خصوصا وانه اعتزل بعد وصوله الى 41 عاما في الملاعب وسأسعى بدوري الى الاستمرار حتى ذلك ولا اجد صعوبة فيه، وعن العوامل المؤدية ليتمكن اللاعب الوصول لعمر متقدم مبينا ان حارس المرمى يحتاج للقيام باحترازات اكثر من باقي اللاعبين للاستمرار في الملاعب ومنها المحافظة على نفسه داخل وخارج الملعب والاعتداء بالتغذية والتقيد بقوانينها ذات الصلة بالرياضة اضافة الى عدم السهر والاستمرار بالتدريبات بعد ختام الموسم لكي يحافظ على المرونة واللياقة عند معدل جيد، وان حارس المرمى يجب ان يتمتع بصحة نفسية عالية تساعده على التركيز الكامل اثناء المباريات لكي تجنبه التعرض للاصابة لان الراحة الذهنية والبدنية مرتبطتان مع بعضهما البعض.

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