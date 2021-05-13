مهر «غودولفين» يطلب لقب «دانتي ستيكس» الإنجليزي اليوم

المصدر: جوني جبور ■ دبي

يطلب مهر «غودولفين» غير المهزوم «هريكين لين» اليوم، بإشراف المدرب شارلي آبلبي، لقب سباق «دانتي ستيكس» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة «جروب 2»، ويجري لمسافة 10.5 فيرلونغ (2100 متر عشبي)، على مضمار يورك الإنجليزي العريق، ويعد أحد أبرز السباقات التحضيرية المؤهلة لـ«الديربي» البريطاني في «أبسوم دانز» الشهر المقبل. ويطمح «هريكين لين» لتسجيل انتصاره الثالث في مسيرته، بعد أن استهل مشواره الموسم الماضي بانتصارٍ في مشاركته الوحيدة في عمر السنتين، بالفوز على مضمار نيوماركت أكتوبر الماضي في سباق للخيول المبتدئة لمسافة 1600 متر، قبل أن يعلن عن قدراته التحملية بتسجيله مطلع الشهر الماضي، الفوز في سباق أقيم على مضمار نيوبيري وامتد لمسافة 10 فيرلونغ (2000 متر).

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