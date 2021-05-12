دوري الخليج العربي يفتخر بالجزيرة

المصدر: أحمد طارق ■ دبي

تُوج الجزيرة بطلاً لدوري الخليج العربي للمرة الثالثة في تاريخه عقب تغلبه على خورفكان بثلاثة أهداف مقابل هدف، أمس، على استاد محمد بن زايد بأبوظبي، في الجولة الـ26 ليرفع «فخر أبوظبي» رصيده إلى 57 نقطة في صدارة الترتيب متقدماً على بني ياس الثاني، بينما توقف رصيد «النسور» عند 25 نقطة في المركز العاشر. واحتفل نجم الفريق علي مبخوت أيضا بلقب الهداف بـ25 هدفا.

وبعد نهاية المباراة، قام رئيس اتحاد كرة القدم، الشيخ راشد بن حميد النعيمي، بتسليم درع الدوري إلى قائد الجزيرة علي خصيف، وذلك بحضور نائب رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة، رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة الدكتور سلطان أحمد الجابر، ونائب رئيس اتحاد الكرة، رئيس رابطة المحترفين عبدالله ناصر الجنيبي. واستعاد الجزيرة لقب الدوري عقب غياب موسمين فقط، إذ فاز كل من العين والشارقة باللقب في 2018 و2019، بينما رفع «فخر أبوظبي» رصيده إلى ثلاثة ألقاب في 2011 و2017 و2021، ليتساوى بالرصيد نفسه مع النصر.

وسيطر الجزيرة على وسط الملعب وضغط على مدافعي خورفكان، وفي الدقيقة العاشرة أحرز المالي عمر تراوري الهدف الأول بعدما قام علي مبخوت بدور صانع الألعاب ولعب كرة جميلة خلف مدافعي خورفكان، قابلها تراوري بتسديدة رائعة في المرمى.

وواصل الجزيرة ضغطه بفضل النشاط الكبير من الجنوب إفريقي ثولاني وعبدالله رمضان في وسط الملعب، كما تألق مبخوت في صناعة اللعب، ومرر كرة أخرى جميلة إلى تراوري الذي سدد كرة قوية تصدى لها أحمد ديدا، وعادت إلى مبخوت الذي راوغ الدفاع ولعب كرة رائعة من فوق ديدا محرزاً الهدف الثاني (29)، قبل أن يتلقى «فخر أبوظبي» ضربة موجعة بحصول خلفان مبارك على البطاقة الحمراء بسبب تدخله بعنف ضد الإيفواري كوامي (36).

وشهد الشوط الثاني إثارة كبيرة بعدما ضغط خورفكان وأحرز هدفاً عن طريق عبدالله الرفاعي ولكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل (48). وعاد تراوري ليحرز الهدف الثالث في الدقيقة 56، بينما أحرز خلفان النوبي الهدف الأول لخورفكان لتنتهي المباراة بفوز الجزيرة وتتويجه باللقب.

نتائج الجولة 26

الجزيرة 3-1 خورفكان.

بني ياس 1-1 الوحدة.

العين 1-صفر حتا.

النصر 2-3 شباب الأهلي.

الوصل 2-1 الظفرة.

كلباء 1-صفر الشارقة.

الفجيرة 1-2 عجمان.

ترتيب الهدافين

1- علي مبخوت (الجزيرة) 25هدفاً.

2- فابيو ليما (الوصل) 22.

3- جواو بيدرو (بني ياس) 18.

4- إيغور كورنادو (الشارقة) 17.

5- ويلتون سواريز (الشارقة) 13.

• اللقب هو الثالث لـ«فخر أبوظبي».. وفرحة مبخوت تتضاعف بلقب الهداف.

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