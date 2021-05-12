حارب أصغر لاعب في قائمة المنتخب.. واستبعاد حارس العين

المصدر: منصور السندي ■ دبي

أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، الهولندي فان بيرت مارفيك، القائمة الجديدة للمنتخب استعداداً للمعسكر الداخلي، الذي سيقام في دبي خلال الفترة من 15 إلى 31 الجاري، استعداداً للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023، التي ستقام في الدولة اعتباراً من الثالث من يونيو المقبل.

وضمت القائمة الموسعة 34 لاعباً، هم: علي خصيف، فهد الظنحاني، محمد الشامسي، عادل الحوسني، بندر الأحبابي، شاهين عبدالرحمن، وليد عباس، محمود خميس، محمد برغش، خليفة الحمادي، حسن المحرمي، يوسف جابر، سالم راشد، محمد العطاس، الحسن صالح، علي سالمين، عبدالله رمضان، عبدالله النقبي، ماجد حسن، يحيى نادر، أحمد برمان، عبدالله حمد، فابيو دي ليما، خلفان مبارك، كايو كانيدو، خليل الحمادي، طحنون الزعابي، علي صالح، حارب عبدالله سهيل، محمد جمعة عيد، يحيى الغساني، علي مبخوت، سبيستيان تيغالي، وزايد العامري.

ويعدّ لاعب شباب الأهلي، حارب عبدالله سهيل (18 عاماً)، ولاعب الوحدة عبدالله حمد سالمين (19 عاماً)، أصغر لاعبي المنتخب في القائمة الجديدة، فيما شهدت صفوف المنتخب عودة لاعب الشارقة الحسن صالح للمنتخب مجدداً، بعدما غاب في الفترة الماضية بداعي الإصابة، وكذلك لاعب العين أحمد برمان، في حين تم استبعاد حارس مرمى العين خالد عيسى.

وقال اتحاد الكرة في بيان صحافي، أمس: «يبدأ المنتخب تجمعه السبت المقبل من دون لاعبي شباب الأهلي والنصر، لخوضهم المباراة النهائية لكأس رئيس الدولة 16 الجاري، وكذلك لاعبي نادي الوحدة، الذين سيلعبون مباراة مؤجلة أمام الفجيرة في يوم التجمع نفسه، حيث سيلتحقون بالمعسكر اعتباراً من 19 مايو».

ويخوض المنتخب خلال فترة المعسكر مباراة دولية ودية أمام نظيره منتخب الأردن 24 الجاري.

ويلعب المنتخب أولى مبارياته المتبقية في تصفيات المونديال أمام ماليزيا في الثالث من يونيو المقبل، ويواجه تايلاند وإندونيسيا وفيتنام على التوالي أيام 7 و11 و15 من الشهر ذاته.

ويحتل المنتخب المركز الرابع في المجموعة السابعة برصيد ست نقاط، إذ فاز في مباراتين أمام ماليزيا وإندونيسيا، فيما خسر مباراتين أمام تايلاند وفيتنام.

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