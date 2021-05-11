مسافي يجدد الثقة بالمدرب محمد الخديم

المصدر: محمد فاضل ■ رأس الخيمة

جدد مجلس إدارة نادي مسافي عقد مدرب الفريق الأول محمد عبيد الخديم، لقيادة الفريق في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى، تقديراً للجهود التي بذلها في الموسم الماضي ببناء فريق قادر على المنافسة.

وقال نادي مسافي في بيان أمس: «جرى تجديد العقد بحضور رئيس اللجنة الرياضية علي حمد، ونائب رئيس اللجنة الرياضية احمد المحرزي، ومساعد المدرب موسى إبراهيم». من جهته، قال الخديم، إن «إدارة النادي تتطلع لموسم يليق بتاريخ فريق مسافي، ما يستدعي الاستعداد بشكل مميز لمزيد من النتائج الإيجابية».

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