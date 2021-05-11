عقد

أبلغ إداري بأحد أندية دوري الخليج العربي اللاعب الأجنبي في صفوف الفريق بأن النادي لن يجدد عقده الذي سينتهي بنهاية الموسم الحالي، وأن النادي سيقوم بدفع أي استحقاقات مترتبة عليه للاعب.

«ماهر»

علمت «الإمارات اليوم» أن لاعب الوصل السابق ماهر جاسم انضم رسمياً لصفوف نادي الذيد، لتمثيله في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى.

مدرب

يدرس نادٍ منافس دائم في دوري الدرجة الأولى سيراً ذاتية لمدربين من الجنسية الأوروبية، لقيادته في الموسم المقبل للهواة بعد تجربة غير مُرضية في الموسم المنتهي.

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