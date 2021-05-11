محمد عمر: اخترنا القضاة المناسبين لجولة تحديد البطل والهبوط

المصدر: منصور السندي ■ دبي

أكد نائب رئيس لجنة الحكام في اتحاد كرة القدم، الحكم الدولي السابق محمد عمر، أن اللجنة اختارت الحكام المناسبين لإدارة مباريات الجولة الأخيرة من دوري الخليج العربي لكرة القدم، لكونها «مهمة ومفصلية»، ستحدد هوية البطل والفريق الهابط لدوري الدرجة الأولى، مشيراً إلى أن هناك نصائح عدة للحكام الذين سيديرون هذه المباريات، من بينها الإعداد النفسي والبدني الجيد، والابتعاد عن أي ضغوط أو مؤثرات خارجية.

وقال محمد عمر لـ«الإمارات اليوم»: «الحكم الذكي هو من يمنع المشكلة قبل حدوثها في أي مباراة، فقرارات الحكم تعد مثل السعلة، والحكم المتميز هو الذي يروج لقراراته جيداً لكي يقنع اللاعبين والجمهور الإعلام»، مشدداً على أن «شخصية الحكم تلعب دوراً كبيراً في الملعب».

وأضاف: «أقول لقضاة الملاعب إن الختام هو المسك.. فلو كان الحكم متميزاً طوال الموسم، ولم يوفق في إدارة آخر مباراة في الدوري، فإنه سيهدم كل ما بناه طوال الموسم، وإن الوصول إلى القمة سهل، لكن المحافظة عليها هو الأصعب».

6 نصائح لقضاة الملاعب في الجولة الأخيرة

1- الإعداد النفسي والبدني للمباراة.

2- الابتعاد عن أي ضغوط أو مؤثرات خارجية.

3- التركيز الجيد والسيطرة الكاملة على المباراة بفرض شخصيته لا البطاقات.

4- التعاون بين طاقم التحكيم حول كيفية إدارة المباراة.

5- الحكم الذكي هو من يمنع المشكلة قبل حدوثها في أي مباراة.

6- الترويج للقرارات جيداً ليقنع اللاعبين والجمهور الإعلام.

• «لو كان الحكم متميزاً طوال الموسم، ولم يُوفق في إدارة آخر مباراة في الدوري، فإنه سيهدم كل ما بناه».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news