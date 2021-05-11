سلة شباب الأهلي تدعم صفوفها بمدرب النصر ومحترف الشارقة

المصدر: جوني جبور ■ دبي

كشف المدير التنفيذي في إدارة الألعاب الجماعية في نادي شباب الأهلي، الدكتور ماجد سلطان، عن تدعيم صفوف الفرق الأول لكرة السلة في النادي، بمدرب النصر، المصري أحمد عمر، ومحترف الشارقة، الأميركي تايلور ويلكسون، استعداداً لبطولة الأندية الخليجية الأبطال التي يستضيفها شباب الأهلي يونيو المقبل، ويسعى خلالها لإضافة لقبه الخليجي الرابع عقب ألقابه في نسخ 2015 و2016 و2017.

وقال سلطان لـ«الإمارات اليوم»: «إن إدارة الألعاب الجماعية في النادي، كانت حريصة على تدعيم صفوف فريق السلة، الذي يستعد يونيو المقبل لاستضافة بطولة الأندية الخليجية، بتوقيع عقود خاصة بالبطولة الخليجية، تضمنت المدير الفني لسلة رجال النصر المصري أحمد عمر، ومحترف الشارقة الأميركي تايلور ويلكسون، بجانب تمديد عقد محترفنا الأميركي براندون، الذي قدم موسماً رائعاً مع الفريق، وتوج معه بلقب دوري الموسم الحالي».

وأضاف: «أشكر ناديي النصر والشارقة على تعاونهما الكامل، بتدعيم فريق شباب الأهلي الذي يسعى لاستثمار الأرض وتحقيق لقب جديد، عقب تتويجنا بألقاب البطولة أعوام 2015 و2016 و2017».

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