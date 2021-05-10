عاجل.. اتحاد اليد يتوج شباب الأهلي بكأس الإمارات تنفيذاً لقرار "التحكيم الرياضي"

المصدر: جوني جبور - دبي

كشف أمين عام اتحاد كرة اليد، ناصر الحمادي، عن تنفيذ اتحاد اللعبة، لكافة بنود قرار مركز لتحكيم الرياضي، المتعلق في المنازعة رقم (112) لسنة 2021، القاضي بتثبيت فوز شباب الأهلي على العين بنتيجة "29-22"، وما ترتب عليه من نتائج، بفوز "فرسان دبي" بكأس الإمارات للموسم الحالي 2020-2021، وسحب اللقب من الشارقة.

وقال الحمادي لـ "الإمارات اليوم": "إن اتحاد اليد وبناءً على اجتماعه اليوم، التزم فعلاً ومضموناً بقرار مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، المتعلق بقضية المنازعة أمام الغرفة الاستثنائية بمركز الإمارات للتحكيم الرياضي، المقدمة من نادي شباب الأهلي يناير الماضي، اعتراضاً على قرار تحاد كرة اليد باعتبار لاعبي شباب الأهلي خاسرين للقائهم أمام العين بنتيجة "صفر-10" استناداً لمخالفة لوائح التسجيل في المباراة التي جمعت الفريقين 18 يناير 2021 وانتهت حينها بفوز شباب الأهلي على العين "29-22".

وأوضح: "استناداً إلى ما ترتيب من قرار مركز التحكيم، واعتبار شباب الأهلي فائزاً على العين في افتتاح الدوري النهائي من مسابقة كأس الإمارات، الذي اتبع في اليوم الختامي للبطولة بفوز شباب الأهلي على الشارقة "25-24"، فإن اتحاد اللعبة يؤكد تنفيذه لكافة بنود الحكم الصادر في قضية المنازعة رقم (112) لسنة 2021، واعتبار شباب الأهلي فائزاً في مباراتيه بالدور النهائي، وبالتالي إعلانه بطلاً للمسابقة برصيد ستة نقاط، والشارقة وصيفاً برصيد أربعة نقاط، والعين ثالثاً برصيد النقطتين".

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