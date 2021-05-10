5 أسئلة.. عبدالله كاظم: اخترت الشارقة بحثاً عن بطولة.. وأتمنى العودة إلى الوصل

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ دبي

يعد لاعب حتا عبدالله كاظم (24 عاماً)، المنتقل حديثاً إلى الشارقة، من أبرز اللاعبين المواطنين الذين ظهروا في الموسم الحالي لدوري الخليج العربي، وبعيداً عن موقف الفريق الذي هبط إلى دوري الهواة، نجح اللاعب في الوصول إلى المنتخب الوطني في بداية الموسم، بعد أن ظهر بمستوى رائع مع «الإعصار»، وفي ظل تراجع نتائج حتا، وتغير الجهاز الفني للمنتخب، ابتعد اللاعب عن قائمة الأبيض، إلا أنه واصل التألق ليكون بوصلة اهتمام لفرق الصدارة في دوري الخليج العربي.

وأكد عبدالله كاظم لـ«الإمارات اليوم» أنه لم يتوقع أن يترك الوصل الذي نشأ فيه يوماً ما، مشيراً إلى أن حبه لفريق الوصل لا يوصف، لكنه وعلى الرغم من تألقه الموسم الحالي، إلا أنه لم يتلق أي اتصال من الوصل للعودة إلى صفوف الفريق، ليقرر التوجه إلى الشارقة بحثاً عن تحقيق بطولة.

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