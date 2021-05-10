مدرب العين: نحترم طموحات حتا ونسعى إلى النقطة 41

المصدر: العين- الإمارات اليوم

قال مدرب فريق العين، البرتغالي، بيدرو إيمانويل أن هدف "الزعيم" في مباراة اليوم أمام حتا ضمن الجولة الأخيرة من دوري الخليج العربي لكرة القدم التي ستقام يوم بعد غد الثلاثاء واضح هو تحقيق الفوز لإنهاء الموسم برصيد 41 نقطة مع كامل الاحترام لمنافسه "الإعصار".

وأشار في المؤتمر الصحافي مساء اليوم أن أخر ثلاث مباريات بمسابقة الدوري خاضها الفريق على نحو متتابع وفاصل زمني قصي وأن بين كل مباراة والأخرى كان ثلاثة أيام، وأضاف: "هدفنا في أخر مباراة بالموسم لن يتغير بكل تأكيد إذ نسعى لحصد النقاط الثلاث".

وتابع المدرب الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي: "فريق حتا بعد تأكد هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى، سيخوض اللقاء بدون أي ضغوط، وأعتقد أنه علينا الاستمتاع بهذه المباراة والاستعداد لها مع إظهار الاحترام الكبير للفريق الضيف وكذلك جماهيرنا الكبيرة وأن ننهي هذا الموسم بتحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث وأن تصبح نقاطنا 41 نقطة هذا ما نركز عليه حالياً في مباراتنا الأخيرة".

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