«الأخطبوط» و«المدافع الهداف» يُقربان الجزيرة من ملامسة درع الدوري

المصدر: أحمد طارق ■ دبي

اقترب الجزيرة من الفوز بلقب دوري الخليج العربي للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما حقق الفوز على العين بهدفين دون رد، أول من أمس، في الجولة 25 على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، ليحافظ على صدارة لائحة الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 54 نقطة متقدماً على بني ياس الذي يحتل المركز الثاني برصيد 53 نقطة، بينما توقف رصيد العين عند 38 نقطة في المركز السادس.

ويدين الجزيرة بالفضل إلى حارس مرماه علي خصيف الذي كان نقطة التحول في المباراة، عندما تصدى «الأخطبوط» لركلة جزاء سددها التوغولي لابا كودجو في الدقيقة 78، إذ كانت النتيجة تشير إلى تقدم «فخر أبوظبي» بالهدف الذي أحرزه علي مبخوت في الشوط الأول، قبل أن يواصل «المدافع الهداف»، الصربي ميلوس كوسانوفيتش، التألق ويحرز الهدف الثاني، والسادس له في الدوري بالموسم الحالي من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 81، ليحسم اللقاء لمصلحة «فخر أبوظبي» بهدفين دون رد. وأحرز اللاعب الصربي سبعة أهداف في الموسم الحالي جاءت جميعها من ركلات حرة مباشرة، بواقع هدف في مرمى اتحاد كلباء بمسابقة كأس الخليج العربي، وأربعة أهداف في الدوري في مرمى كل من: حتا واتحاد كلباء وشباب الأهلي والعين، وهدفين في مرمى الوصل بالطريقة نفسها. وأصبح فريق الجزيرة يمتلك أفضلية التتويج بلقب الدوري من دون الحاجة إلى تعثر فريق بني ياس أمام الوحدة في الجولة 26، إذ يكفي «فخر أبوظبي» الفوز على خورفكان في الجولة نفسها ليحقق الجزيرة لقب الدوري للمرة الثالثة في تاريخه. من جهته أشاد مدرب الجزيرة، الهولندي مارسيل كايزر، بأداء لاعبي «فخر أبوظبي» أمام العين، مشدداً على أن فريقه يستحق الفوز على «الزعيم»، وقال في مؤتمر صحافي: «قدمنا أداء جيداً جداً ونستحق الفوز بعدما صنعنا عدداً كبيراً من الفرص كانت كافية لتحقيق نتيجة أكبر من التي انتهت بها المباراة بفوز الجزيرة بهدفين دون رد». وأضاف: «بعدما أهدرنا عدداً كبيراً من الفرص كنا نحتاج إلى أن يتصدى علي خصيف لركلة الجزاء التي حصل عليها العين، قبل أن نعزز تقدمنا بإضافة الهدف الثاني عن طريق ميلوس كوسانوفيتش، وأنا سعيد جداً بأداء اللاعبين والروح القتالية في الأداء، خصوصاً أننا حققنا الفوز في مباراة صعبة جداً».

علي خصيف: الأمور أصبحت في يد «فخر أبوظبي»

أبدى حارس مرمى الجزيرة علي خصيف سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على العين بهدفين دون رد، لافتاً إلى أن الأمور أصبحت في يد «فخر أبوظبي» لحسم لقب الدوري في الجولة المقبلة عندما يلتقي مع خورفكان.

وقال خصيف في تصريحات صحافية: «كنا نعلم أن المباراة ستكون صعبة جداً أمام العين، خصوصاً أن درجة الحرارة مرتفعة جداً والرطوبة عالية، ونتمنى أن يعود (الزعيم) إلى نتائجه المعروفة عنه».

وأضاف: «الأمور أصبحت في يد فريق الجزيرة، وبالنسبة إلى تأجيل تتويجنا باللقب إلى الجولة المقبلة، أرى أن (كل تأخيرة في خيرة)، ونحن سنستعد للمباراة المقبلة أمام خورفكان، وهدفنا الفوز لتحقيق لقب الدوري».

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