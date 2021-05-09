الجولة 26 للدوري في توقيت واحد

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

قررت رابطة المحترفين إقامة مباريات الجولة 26 يوم بعد غدٍ الثلاثاء في توقيت واحد، وبالتحديد عند العاشرة مساءً، على أن يتم التتويج بملعب الفائز.

واستبعدت الرابطة فكرة إقامة المباريات على مرحلتين من أجل تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص على جميع الفرق. وكانت مباريات الجولتين 24 و25 قد أقيمت على مرحلتين عند التاسعة والحادية عشرة مساءً.

من ناحية أخرى كشفت مصادر أن رابطة المحترفين رفضت الطلب الذي قدمته إدارة عجمان لتأجيل مباراته مع الفجيرة، لحين انتهاء الأخير من مباراته المؤجلة ضد الوحدة من الجولة 24 لدوري الخليج العربي. وتحفظ عجمان في وقت سابق على إقامة مباراته مع الفجيرة قبل أن يلعب الأخير مع الوحدة، مطالباً بالتمسك بجدول الدوري المُعلن من قبل الرابطة والذي يقضي بأن يلتقي عجمان والفجيرة في آخر مبارياتهما بالدوري معاً.

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