مدرب حتا: «رباعية كلباء» بداية رحلة العودة إلى «المحترفين»

المصدر: معاذ كمبال ■ دبي

اعتبر مدرب فريق حتا، الصربي فلاديمير فيرميزوفيتش، أن الفوز برباعية على كلباء في الجولة 25 من دوري الخليج العربي، هي بداية مبكرة لرحلة عودة الفريق إلى «المحترفين»، بعد أن حُسم رسمياً في أمر هبوطه إلى «الهواة» بالموسم الجاري.

وكان حتا يُمني النفس بخسارة الفجيرة أمام خورفكان للإبقاء على بصيص الأمل في البقاء، لكن (الذئاب) تعادل ليتم الهبوط رسمياً لحتا.

من جانبه، قال مدرب كلباء، الأوروغوياني دا سيلفا، في المؤتمر الصحافي إن «الخسارة كانت قاسية، وإن لاعبيه لم يقدموا المستوى المعروف، ليدفعوا ثمن الأخطاء الدفاعية».

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